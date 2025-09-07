مباريات الأمس
فيريرا يجهز للمصري.. الزمالك يواجه النجوم وديا في غياب 7 دوليين

10:37 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

كتب- محمد خيري:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة ودية أمام فريق النجوم اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

وسوف تنطلق مباراة الزمالك ونظيره النجوم الودية، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

