مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

0 5
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

2 2
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

0 6
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

إعلان

خبر سار لجماهير الزمالك بخصوص "لاعب الأزمة"

10:58 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
  • عرض 25 صورة
    الكيني بارون أوشينج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

سادت حالة من القلق لدى جماهير الزمالك بعد تعرض الظهير الأيمن الكيني المنضم حديثًا لصفوف الفريق بارون أوشينج لإصابة خلال حصته التدريبية الأولى مع الفريق.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن الكيني بارون أوشينج شارك في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التأكد من سلامته بعد منحه راحة من مران أمس عقب شعوره بإجهاد عضلي.

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج، من الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة لقيده بالقائمة.

ويبلغ الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، بارون أوشينج، من العمر 19 عامًا، ويُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الكيني، لمزيد من المعلومات عنه.. اضغط هنا

وتعول جماهير الزمالك على الوافد الجديد للمساعدة في الجبهة اليمنى في ظل النقص العددي بها وعدم تواجد في مركز الظهير سوى عمر جابر.

اقرأ أيضًا:
موعد المباراة الثانية بين منتخب مصر وتونس والقناة الناقلة

"لما مراته جات بدأ يدلع".. مترجم كولر السابق يكشف كواليس استبعاد محترف الأهلى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بارون أوشينج الزمالك صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)