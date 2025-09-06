القاهرة ـ مراسل مصراوي:

سادت حالة من القلق لدى جماهير الزمالك بعد تعرض الظهير الأيمن الكيني المنضم حديثًا لصفوف الفريق بارون أوشينج لإصابة خلال حصته التدريبية الأولى مع الفريق.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن الكيني بارون أوشينج شارك في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التأكد من سلامته بعد منحه راحة من مران أمس عقب شعوره بإجهاد عضلي.

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج، من الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة لقيده بالقائمة.

ويبلغ الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، بارون أوشينج، من العمر 19 عامًا، ويُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الكيني، لمزيد من المعلومات عنه.. اضغط هنا





وتعول جماهير الزمالك على الوافد الجديد للمساعدة في الجبهة اليمنى في ظل النقص العددي بها وعدم تواجد في مركز الظهير سوى عمر جابر.

