بعد رحيل مخطط الأحمال.. كيف استعد الزمالك اليوم لمواجهة المصري؟

كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الجماعي اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية، وذلك استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، جلسة مع لاعبين الفارس الأبيض قبل انطلاق المران، شدد خلالها على ضرورة استغلال فترة التوقف لتصحيح الأخطاء وبذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة.

وجاء المران متنوعاً بين تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز، وفقرة فنية ركز خلالها الجهاز الفني على بعض الجمل الخططية قبل خوض تقسيمة مصغرة.

كما يستعد الفريق لخوض مباراة ودية أمام النجوم غداً الأحد لاختبار جاهزية اللاعبين.

وفي سياق متصل ، أعلن علاء رجب مخطط الأحمال، رحيله عن الجهاز المعاون بعد 3 سنوات قضاها مع الزمالك، توّج خلالها بعدة بطولات أبرزها الكونفدرالية وكأس مصر والسوبر الأفريقي، موجهاً رسالة شكر للنادي وجماهيره.