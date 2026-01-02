مباريات الأمس
جميع المباريات

إعلان

تعليق مثير للجدل من محمد العدل على انتقال حامد حمدان لبيراميدز

كتب - يوسف محمد:

09:28 م 02/01/2026
علق محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، على انتقال الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت، إلى فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حامد حمدان اللى صعبان عليكم قوى ده، تمرد على بتروجيت، مرضيش ينزل التمرين وقال مش لاعب لو ماروحتش الزمالك".

وأضاف: "يعنى مع أول عرض أعلى منك هيعمل زى وسام أبو على، فده مش اللاعب اللى يتزعل عليه نهدى بقى شوية".

وكان نادي بيراميدز، أنهى منذ عدة أيام اتفاقه مع نادي بتروجيت لضم حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم حمدان خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز، قبل أن يتمكن الأخير من حسم الصفقة لصالحه.

أقرأ أيضًا:

بالفيديو.. لاعبو تونس يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد الرباط

وفاة نجل عزيز كي.. مأساة تضرب معسكر بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

محمد العدل النادي الأهلي حامد حمدان انتقال حامد حمدان لبيراميدز

