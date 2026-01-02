تعليق مثير للجدل من محمد العدل على انتقال حامد حمدان لبيراميدز

بعد 7 سنوات داخل القلعة البيضاء.. كواليس انتقال شيخ الزمالك إلى الأهلي

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، على انتقال الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت، إلى فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حامد حمدان اللى صعبان عليكم قوى ده، تمرد على بتروجيت، مرضيش ينزل التمرين وقال مش لاعب لو ماروحتش الزمالك".

وأضاف: "يعنى مع أول عرض أعلى منك هيعمل زى وسام أبو على، فده مش اللاعب اللى يتزعل عليه نهدى بقى شوية".

وكان نادي بيراميدز، أنهى منذ عدة أيام اتفاقه مع نادي بتروجيت لضم حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم حمدان خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز، قبل أن يتمكن الأخير من حسم الصفقة لصالحه.

