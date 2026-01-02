مباريات الأمس
الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

كالياري

0 0
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

تولوز

0 0
21:45

لانس

"بسبب مستحقاته".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

كتب - محمد خيري:

10:42 م 02/01/2026
أكد مصدر مقرب من المحترف البرازيلي خوان بيزيرا أن محامي اللاعب أخطر إدارة نادي الزمالك، من خلال المدير الرياضي جون إدوارد، بمنح النادي مهلة أخيرة لتسوية المستحقات المالية المتأخرة، في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن هذه المهلة تنتهي في منتصف شهر يناير الجاري، على أن يبدأ محامي اللاعب فور انتهاء المهلة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد من طرف واحد، حال عدم التوصل إلى حل نهائي بشأن المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يترقب التزام إدارة الزمالك بالاتفاق، مؤكدًا أن استمرار التأخير في السداد سيجبره على اللجوء إلى الخطوات القانونية لحفظ حقوقه التعاقدية وفقًا للوائح المعمول بها.

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

