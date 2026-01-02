مباريات الأمس
الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

كالياري

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

تولوز

- -
21:45

لانس

جميع المباريات

مصدر يفجر مفاجأة حول تولي محمود فايز تدريب الزمالك

كتب - محمد خيري:

08:50 م 02/01/2026
نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لأحمد عبدالرؤوف.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تتواصل مع محمود فايز من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن ملف الجهاز الفني لا يزال قيد الدراسة ولم يتم الاستقرار على قرار نهائي بشأنه.

وأشار إلى أن اسم محمود فايز كان مطروحًا قبل إسناد المهمة لأحمد عبدالرؤوف، إلا أن المدرب اعتذر عن قبول المهمة في ذلك التوقيت، مفضلًا الابتعاد عن المشهد الفني خلال المرحلة الحالية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز الإدارة ينصب حاليًا على إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، في إطار سعيها لفرض الاستقرار داخل الفريق قبل حسم أي قرارات فنية جديدة.

بالفيديو.. لاعبو تونس يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد الرباط

وفاة نجل عزيز كي.. مأساة تضرب معسكر بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا