مصدر يفجر مفاجأة حول تولي محمود فايز تدريب الزمالك

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لأحمد عبدالرؤوف.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تتواصل مع محمود فايز من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن ملف الجهاز الفني لا يزال قيد الدراسة ولم يتم الاستقرار على قرار نهائي بشأنه.

وأشار إلى أن اسم محمود فايز كان مطروحًا قبل إسناد المهمة لأحمد عبدالرؤوف، إلا أن المدرب اعتذر عن قبول المهمة في ذلك التوقيت، مفضلًا الابتعاد عن المشهد الفني خلال المرحلة الحالية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز الإدارة ينصب حاليًا على إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، في إطار سعيها لفرض الاستقرار داخل الفريق قبل حسم أي قرارات فنية جديدة.

