متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخب مصر الثاني ونظيره التونسي الودية.

ملخص مباراة منتخب مصر الثاني وتونس:

وبدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي منتخب مصر على الكرة وسط تمركز جيد لدفاع المنتخب التونسي.

وأبعد دفاع منتخب تونس بالدقيقة 6 كرة عرضية أرسلها اللاعب مروان حمدي.

وسدد لاعب المنتخب محمد مجدي "أفشة" كرة قوية في الدقيقة 19 ولكنها مرت بجوار القائم.

وعاد منتخب مصر بتسديدة جديدة في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب عمرو السولية ولكنها علت المرمى.

وقصّ محمد مجدي "أفشة" شريط التسجيل بالمباراة بعدما وصلته كرة من زميله مروان حمدي على حدود منطقة جزاء تونس ليتوغل بها ثم سدد كرة قوية في الدقيقة 32 سكنت الشباك.

وأنقذ حارس مرمى منتخب تونس مرماه من هدف ثان بتصدي رائع لتسديدة مروان حمدي بالدقيقة 35.

وأرسل محمد مجدي "أفشة" كرة عرضية في الدقيقة 37 وصلت لزميله مروان حمدي الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب تونس لتصل إلى كريم حافظ لاعب المنتخب الذي سددها قوية بجوار القائم.

وأوقف الحكم مجريات المباراة بالدقيقة 39 لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

ويلتقي منتخب مصر الثاني نظيره التونسي عند الثامنة من مساء اليوم السبت.

تشكيل منتخب مصر الثاني لودية تونس

ويبدأ حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود رزق - الونش - عمر جابر

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد النني النني - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية

المهاجم: مروان حمدي