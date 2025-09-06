زوجة خالد صبحي تحتفي بظهوره مع منتخب مصر أمام إثيوبيا



احتف إسراء محمد زوجة مدافع المصري البورسعيدي خالد صبحي بمشاركة اللاعب مع منتخب مصر بمباراة إثيوبيا.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وشارك خالد صبحي أساسيًا في فوز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت إسراء صورة لها مع خالد صبحي بجانب مقطعين فيديو له من ملعب اللقاء مُذيلة إياهم بتعليق:"ماشاء الله فخور جدًا بك ياحبيبي".

أرقام خالد صبحي مع منتخب مصر

اللاعب صاحب الـ 30 عامًا شارك بقميص منتخب مصر بـ 4 مباريات حصل خلالها على بطاقة صفراء واحدة بمعدل 252 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"من المروع رؤية الأطفال يمرون بهذا".. مدرب إيطاليا يتحدث عن مواجهة الكيان الصهيوني

الزمالك ينفي تلقيه أي قرار رسمي بسحب أرض النادي في أكتوبر



