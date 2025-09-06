مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

إعلان

زوجة خالد صبحي تحتفي بظهوره مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

06:09 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خالد صبحي
  • عرض 3 صورة
    خالد صبحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


احتف إسراء محمد زوجة مدافع المصري البورسعيدي خالد صبحي بمشاركة اللاعب مع منتخب مصر بمباراة إثيوبيا.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وشارك خالد صبحي أساسيًا في فوز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت إسراء صورة لها مع خالد صبحي بجانب مقطعين فيديو له من ملعب اللقاء مُذيلة إياهم بتعليق:"ماشاء الله فخور جدًا بك ياحبيبي".

أرقام خالد صبحي مع منتخب مصر

اللاعب صاحب الـ 30 عامًا شارك بقميص منتخب مصر بـ 4 مباريات حصل خلالها على بطاقة صفراء واحدة بمعدل 252 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:
"من المروع رؤية الأطفال يمرون بهذا".. مدرب إيطاليا يتحدث عن مواجهة الكيان الصهيوني

الزمالك ينفي تلقيه أي قرار رسمي بسحب أرض النادي في أكتوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد صبحي زوجة خالد صبحي منتخب مصر مصر وإثيوبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟