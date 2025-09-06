مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

الزمالك ينفي تلقيه أي قرار رسمي بسحب أرض النادي في أكتوبر

03:59 م السبت 06 سبتمبر 2025

نادي الزمالك

background

كتبت- هند عواد:

أكد المستشار كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي لم يتلق أي قرار رسمي من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز مدينة حدائق أكتوبر بشأن سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك على خلاف ما أُثير في بعض البيانات والتقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية.

وأوضح شعيب في بيان صحفي أن الزمالك لم يخطر أو يتسلم أي إنذارات تفيد بتأخره في تنفيذ المشروع أو بانتهاء المدة المقررة له، أو حتى ببدء اتخاذ إجراءات سحب الأرض. وأشار إلى أن النادي، من جانبه، بادر بالتحقق من حقيقة ما ورد في بيان الوزارة بشأن خطاب رسمي قيل إنه أُرسل للزمالك، وحصل بالفعل على شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد تؤكد أن النادي لم يتسلم أي خطابات من هذا النوع حتى تاريخ 1 سبتمبر 2025.

وأضاف المستشار القانوني أن الزمالك تسلم يوم 2 سبتمبر الجاري خطابًا محررًا بتاريخ 4 يونيو 2025 من جهاز مدينة حدائق أكتوبر، غير أن هذا الخطاب "لا يترتب عليه أي أثر قانوني" لتأخر وصوله أكثر من ثلاثة أشهر، مشددًا على أن الخطاب لم يتضمن قرارًا بسحب الأرض، وأن ما ورد به من معلومات "غير دقيقة"، وقد رد النادي عليه رسميًا بمذكرة قانونية مدعمة بالمستندات التي تثبت صحة موقف الزمالك.

واختتم شعيب بالتأكيد على أن نادي الزمالك يتمسك بحقوقه القانونية الكاملة في الأرض، ويتعامل مع الملف في إطاره القانوني حفاظًا على مصالح النادي وأعضائه.

