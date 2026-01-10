سبب غياب عمر كمال عبد الواحد عن مباراة الأهلي وفاركو

يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فاركو المقرر لها مساء اليوم، في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

تنقل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر، على قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة On sports 1.

وقال مصدر لمصراوي: "عمر كمال عبد الواحد يعاني من آلام في العضلة الضامة، بسبب احتكاك بالكرة بينه وبين محمد عبد الله في مران الأهلي اشتكى من الضامة وخرج من المران فورا، قبل أن يفحصه الطبيب".

