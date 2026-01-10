مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

سبب غياب عمر كمال عبد الواحد عن مباراة الأهلي وفاركو

كتب-مراسل مصراوي:

11:45 ص 10/01/2026
يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فاركو المقرر لها مساء اليوم، في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

تنقل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر، على قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة On sports 1.

وقال مصدر لمصراوي: "عمر كمال عبد الواحد يعاني من آلام في العضلة الضامة، بسبب احتكاك بالكرة بينه وبين محمد عبد الله في مران الأهلي اشتكى من الضامة وخرج من المران فورا، قبل أن يفحصه الطبيب".

قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر كمال عبد الواحد الأهلي الأهلي وفاركو

