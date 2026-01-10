الأهلي يحقق الفوز على فاركو برباعية في كأس عاصمة مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وأحرز أهداف الأهلي في اللقاء كل من، حسين الشحات 3 أهداف في الدقائق، 27، 42، 61 وهدف لجرديشار في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وأحرز هدف فاركو الوحيد في اللقاء اللاعب محمود فرحات، في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في المركز الرابع، بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويعد هذا هو الفوز الثاني للمارد الأحمر في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حقق الفوز من قبل على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.