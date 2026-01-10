مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

4 0
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

6 0
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

الأهلي يحقق الفوز على فاركو برباعية في كأس عاصمة مصر

كتب : يوسف محمد سعيد

06:21 م 10/01/2026
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وأحرز أهداف الأهلي في اللقاء كل من، حسين الشحات 3 أهداف في الدقائق، 27، 42، 61 وهدف لجرديشار في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وأحرز هدف فاركو الوحيد في اللقاء اللاعب محمود فرحات، في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في المركز الرابع، بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويعد هذا هو الفوز الثاني للمارد الأحمر في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حقق الفوز من قبل على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

