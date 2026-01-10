"بعد الفوز على فاركو".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو في كأس عاصة مصر

استعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات، بعدما حقق الفوز اليوم على حساب نظيره فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر.

ويشارك المارد الأحمر، في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر رفقة كل من: "طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب".

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش، 5 مباريات، 10 نقاط

2- إنبي، 4 مباريات، 9 نقاط

3- فاركو، 6 مباريات، 9 نقاط

4- الأهلي، 5 مباريات، 6 نقاط

5- المقاولون العرب، 4 مباريات، 5 نقاط

6- غزل المحلة، 4 مباريات، 4 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا، 4 مباريات، 3 نقاط

