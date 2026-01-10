مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

4 0
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

"بعد الفوز على فاركو".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

07:03 م 10/01/2026
  عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (10)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (11)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (13)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (12)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (3)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (8)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (5)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (7)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (9)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو (6)

استعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات، بعدما حقق الفوز اليوم على حساب نظيره فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر.

ويشارك المارد الأحمر، في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر رفقة كل من: "طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب".

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش، 5 مباريات، 10 نقاط

2- إنبي، 4 مباريات، 9 نقاط

3- فاركو، 6 مباريات، 9 نقاط

4- الأهلي، 5 مباريات، 6 نقاط

5- المقاولون العرب، 4 مباريات، 5 نقاط

6- غزل المحلة، 4 مباريات، 4 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا، 4 مباريات، 3 نقاط

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو في كأس عاصة مصر

الأهلي يحقق الفوز على فاركو برباعية في كأس عاصمة مصر

الأهلي وفاركو كأس عاصمة مصر مباراة الأهلي وفاركو فوز الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي

جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

