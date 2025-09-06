مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

إبراهيم حسن: "بوركينا فاسو حاربت لخوض المباراة على أرضها"

12:32 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:
تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن الفوز على إثيوبيا، و استعدادات الفراعنة لمباراة بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.
وقال إبراهيم حسن، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "فوز مهم جدًا، هذا التوقف سيحدد الكثير، كنا نعلم أهمية اللقاء، لأنه يضع قدمك في المونديال، بعدما حافظنا على فرق النقاط مع المنافس المباشر منتخب بوركينا فاسو".
وأضاف: "انتصار بوركينا فاسو على جيبوتي أمر طبيعي، لكن مواجهتنا معهم أصبحت أصعب، لأنهم حاربوا لخوض اللقاء على أرضهم، رغم لعب بقية مبارياتهم في المغرب بوركينا فاسو يعتبرون مباراة مصر تحدي لهم".
وواصل: "إن شاء الله نحسم التأهل قبل آخر مباراتين في التوقف المقبل، وأن يكون ذلك أمام بوركينا فاسو، لا نريد التفكير فيما هو قادم، لكن الأهم حاليًا هو الوصول لنهائيات كأس العالم، الذي لم نصل له سوى 3 مرات فقط، من أجل إسعاد الجماهير".
واختتم إبراهيم حسم: "التصفيات كانت أسهل لأن عدد المحترفين الأفارقة في أوروبا كانوا أقل، مباراة أمس أراحتنا، لأننا نجحت في الحفاظ على فارق الـ 5 نقاط، وسنلعب على الفوز أمام بوركينا بكل قوة، ونمتلك لاعبين رجالة مثل صلاح ومرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه، يريدون أن يقدموا شيئًا لمصر".

