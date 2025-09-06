مباريات الأمس
7 صور لزوجة حسام حسن وابنته من مباراة مصر وإثيوبيا

01:34 ص السبت 06 سبتمبر 2025
كتبت ـ نهى خورشيد:

نشرت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، صوراً لها برفقة والدتها وجانب من عائلتها من أجواء مباراة مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وشاركت يارا في الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"الفراعنة ينهضون مجدداً، النصر لمصر".

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر حقق فوزاً على إثيوبيا بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

