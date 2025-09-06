مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

لقطة مثيرة للجدل لزيزو عقب استبداله بمباراة مصر وإثيوبيا

12:30 ص السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    زيزو على مقاعد بدلاء مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 7 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
  • عرض 7 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
  • عرض 7 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
  • عرض 7 صورة
    زيزو على مقاعد بدلاء مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 7 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت ـ نهى خورشيد:

أثارت لقطة ظهر بها أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، خلال استبداله بمباراة مصر وإثيوبيا الجدل بعدما لم تُظهر مصافحته للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ولكن أظهرت صور أخرى أن زيزو صافح الجهاز الفني ولكنه كان حزينًا خلال استبداله.

تبديل زيزو في مباراة مصر وإثيوبيا

وغادر زيزو الملعب في الدقيقة ٦٣ وشارك بدلًا منه إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء.

اقرأ أيضًا:

هل تعرض بارون أوشينج لإصابة قوية في أول مران له مع الزمالك؟.. مصدر يوضح

فرص مصر في التأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا ومصر وإثيوبيا منتخب مصر حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
ستوري نجوم كرة القدم.. محترف الزمالك يظهر بمباراة مصر وإثيوبيا.. ورد فعل زيزو مع الجمهور

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025