لقطة مثيرة للجدل لزيزو عقب استبداله بمباراة مصر وإثيوبيا

أثارت لقطة ظهر بها أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، خلال استبداله بمباراة مصر وإثيوبيا الجدل بعدما لم تُظهر مصافحته للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ولكن أظهرت صور أخرى أن زيزو صافح الجهاز الفني ولكنه كان حزينًا خلال استبداله.

تبديل زيزو في مباراة مصر وإثيوبيا

وغادر زيزو الملعب في الدقيقة ٦٣ وشارك بدلًا منه إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء.

