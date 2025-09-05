مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026

11:56 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
كتب - نهى خورشيد

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة المقبلة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره البوركيني، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحقق الفراعنة اليوم، فوزاً على إثيوبيا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن تصفيات المونديال.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد 4 أغسطس في العاصمة واغادوغو.

وتنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة أون سبورت داخل مصر، إلى جانب عدة قنوات أخرى من بينها SuperSport، وLa Chaîne L’Equipe، وBeIn Sports France.

تاريخ المواجهات بين مصر وبوركينا

تقابل المنتخبان في 8 مباريات سابقة، لم يعرف خلالها الفراعنة طعم الخسارة، حيث فازوا في 6 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

