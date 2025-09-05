مباريات الأمس
محمد صلاح يقترب من كسر رقم حسام حسن التاريخي مع منتخب مصر

11:19 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
قلصّ النجم محمد صلاح الفارق بينه وبين المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 41 من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الهدف وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 61 بقميص منتخب مصر معززًا وصافته لجدول ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب خلف حسام حسن المتصدر بـ 68 هدفًا.

وأصبح الفارق بين محمد صلاح وحسام حسن 7 أهداف وهو الرقم الذي قد يتجاوزه النجم المصري بصفوف ليفربول خلال عدد قليل من المباريات مع منتخب مصر.

