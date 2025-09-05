مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

1 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

2 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

"يعني إيه مصطفي احتياطي لأسامة".. الغندور ينتقد تشكيل حسام حسن الهجومي

09:49 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

انتقد خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، التشكيل الهجومي للفراعنة الذي يعتمد عليه حسام حسن، في مواجهة إثيوبيا الليلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة:"يعني إيه النجم مصطفى محمد، لاعب نانت في الدوري الفرنسي، ولسه جايب هدف في أوكسير، وبيشارك في مستوى أعلى بكثير من الدوري المصري، ويقعد احتياطي لأسامة فيصل؟".

خالد الغندور ينتقد حسام حسن

تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد اعتمد على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - أسامة فيصل.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل قناة أون سبورت مجانًا أحداث مباراة مصر وإثيوبيا باستديو تحليلي يقوده إبراهيم عبدالجواد ينطلق عند التاسعة مساءً رفقة أيمن يونس ومحمد فضل وحسني عبدربه كمحللين.

المعلقون على مباراة مصر وإثيوبيا

وينقل محمد الكواليني أحداث مباراة مصر وإثيوبيا صوتيًا عبر القناة الصوتية الأولى فيما يتواجد زميله محمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

خالد الغندور ينتقد حسام حسن حسام حسن منتخب مصر مصر وإثيوبيا مباراة منتخب مصر خالد الغندور مصطفي محمد إسامة فيصل
