كتب - نهى خورشيد

انتقد خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، التشكيل الهجومي للفراعنة الذي يعتمد عليه حسام حسن، في مواجهة إثيوبيا الليلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة:"يعني إيه النجم مصطفى محمد، لاعب نانت في الدوري الفرنسي، ولسه جايب هدف في أوكسير، وبيشارك في مستوى أعلى بكثير من الدوري المصري، ويقعد احتياطي لأسامة فيصل؟".

تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد اعتمد على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - أسامة فيصل.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل قناة أون سبورت مجانًا أحداث مباراة مصر وإثيوبيا باستديو تحليلي يقوده إبراهيم عبدالجواد ينطلق عند التاسعة مساءً رفقة أيمن يونس ومحمد فضل وحسني عبدربه كمحللين.

المعلقون على مباراة مصر وإثيوبيا

وينقل محمد الكواليني أحداث مباراة مصر وإثيوبيا صوتيًا عبر القناة الصوتية الأولى فيما يتواجد زميله محمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.