تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

1 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

5 صور لـ غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

08:46 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
    غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا 2
    غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا 4_Easy-Resize.com
    غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا 3
    غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا
كتب - نهى خورشيد

يستعد منتخب مصر لمباراته المرتقبة بعد قليل أمام إثيوبيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت غرفة ملابس الفراعنة باستاد القاهرة الدولي، تجهيز قمصان اللاعبين وترتيبها استعداداً لانطلاق المواجهة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وإثيوبيا بشكل حصري عبر قناة أون سبورت 1.

وفي سياق متصل، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 16 نقطة، فيما يأتي المنتخب الإثيوبي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

غرفة ملابس الفراعنة منتخب مصر تصفيات أفريقيا مصر وإثيوبيا كأس العالم 2026 مونديال 2026
