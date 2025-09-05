5 صور لـ غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

كتب - نهى خورشيد

يستعد منتخب مصر لمباراته المرتقبة بعد قليل أمام إثيوبيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت غرفة ملابس الفراعنة باستاد القاهرة الدولي، تجهيز قمصان اللاعبين وترتيبها استعداداً لانطلاق المواجهة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وإثيوبيا بشكل حصري عبر قناة أون سبورت 1.

وفي سياق متصل، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 16 نقطة، فيما يأتي المنتخب الإثيوبي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.