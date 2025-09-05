مصر وإثيوبيا.. حسام حسن يسعى لمواصلة سلسلة اللا هزيمة

كتبت-هند عواد:

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة في المباراة رقم 13 له منذ توليه المهمة في فبراير 2024، عندما يواجه إثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم الجمعة.

وقاد حسام حسن منتخب مصر في 12 مباراة، فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، كانت من كرواتيا في بطولة ودية.

وسجل منتخب مصر 21 هدفا تحت قيادة العميد، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، قاد حسام حسن منتخب مصر في 4 مواجهات، فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، مع غينيا بيساو، فيما لم يتعرض لأي هزيمة.

ويتطلع حسام حسن للحفاظ على سلسلة اللا هزيمة مع منتخب مصر، إذ أنه لم يتعرض لأي هزيمة في مباراة رسمية، كذلك يسعى للاقتراب من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

مجانا.. تردد قناة "أون سبورت 1" الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

مفاجأة في الدفاع.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا

لاعب مصري يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي