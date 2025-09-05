مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

مصر وإثيوبيا.. حسام حسن يسعى لمواصلة سلسلة اللا هزيمة

04:12 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن من معسكر منتخب مصر
    حسام حسن
    حسام حسن في ممر شرفي لاستقبال محمد صلاح
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
background

كتبت-هند عواد:

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة في المباراة رقم 13 له منذ توليه المهمة في فبراير 2024، عندما يواجه إثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم الجمعة.

وقاد حسام حسن منتخب مصر في 12 مباراة، فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، كانت من كرواتيا في بطولة ودية.

وسجل منتخب مصر 21 هدفا تحت قيادة العميد، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، قاد حسام حسن منتخب مصر في 4 مواجهات، فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، مع غينيا بيساو، فيما لم يتعرض لأي هزيمة.

ويتطلع حسام حسن للحفاظ على سلسلة اللا هزيمة مع منتخب مصر، إذ أنه لم يتعرض لأي هزيمة في مباراة رسمية، كذلك يسعى للاقتراب من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر مصر وإثيوبيا حسام حسن مباراة مصر وإثيوبيا
