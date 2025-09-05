كتبت-هند عواد:

تحدث محمد اليماني لاعب منتخب مصر الأولمبي السابق، عن مباراة مصر وإثيوبيا، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد اليماني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "يجب أن نعطي أهمية للمباراة، لأن الثلاث نقاط يشكلون الفارق معنا، سنكون حسمنا جزء من الصعود للمونديال مبكرا، وأكيد كابتن حسام حسن واللاعبون جاهزون".

وأضاف: "ستكون مباراة قوية وبها حماس، وإن شاء الله نحسم التأهل في الجولتين، الفوز سيؤثر في المباراة المقبلة، وبالنسبة لمحمد الشناوي ومصطفى الشوبير، الثنائي رائع، الشناوي خبرات كبيرة وشوبير أمامه مستقبل كبير، أي منهما سيكون جيدا".

واختتم اليماني: "دائما كنت أفضل شوبير لأنه المستقبل المقبل لمنتخب مصر، لكن اليوم أفضل البدء بالشناوي لأنه يمتلك الخبرات، إلا أنني لدي تحفظ على محمد هاني، لأنه ليس في أفضل مستوياته".

