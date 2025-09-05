ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة، ويحتاج المنتخب إلى 6 نقاط، عن طريق الفوز في مباراة إثيوبيا وسيراليون، لانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم.

جاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم كالآتي:

1- منتخب مصر: 16 نقطة

2- بوركينا فاسو: 11 نقطة

3- سيراليون: 9 نقاط

4- غينيا بيساو: 7 نقاط

5- إثيوبيا: 6 نقاط

6 جيبوتي: 1 نقطة

