تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

11:25 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر
كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة، ويحتاج المنتخب إلى 6 نقاط، عن طريق الفوز في مباراة إثيوبيا وسيراليون، لانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم.

جاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم كالآتي:

1- منتخب مصر: 16 نقطة

2- بوركينا فاسو: 11 نقطة

3- سيراليون: 9 نقاط

4- غينيا بيساو: 7 نقاط

5- إثيوبيا: 6 نقاط

6 جيبوتي: 1 نقطة

