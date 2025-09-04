كواليس إجتماع أوسكار رويز مع حكام تقنية الـ VAR

كتب- محمد عبدالهادي:

عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، اجتماعا اليوم مع حكام تقنية الفيديو بدورى القسم الأول (دورى نايل ) بمركز المنتخبات الوطنية.

وقام أوسكار بمراجعة بعض الحالات التحكيمية التى تدخل فيها حكام تقنية الفيديو (Var) خلال مباريات الدوري الأخيرة قبل التوقف و شرحها للحكام عن طريق الفيديو.

وطالب أوسكار رويز الحكام بالاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة بعد استئناف المسابقة، وذلك فى إطار سياسة لجنة الحكام بتطوير أداء الحكام ورفع كفاءتهم الفنية.