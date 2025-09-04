مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

0 1
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليشتنشتاين

0 1
21:45

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

0 0
21:45

بولندا

كواليس إجتماع أوسكار رويز مع حكام تقنية الـ VAR

09:34 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    حكام تقنية الفيديو بالدوري المصري
    حكام تقنية الفيديو بالدوري المصري
    حكام تقنية الفيديو بالدوري المصري
    حكام تقنية الفيديو بالدوري المصري
    حكام تقنية الفيديو بالدوري المصري
كتب- محمد عبدالهادي:

عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، اجتماعا اليوم مع حكام تقنية الفيديو بدورى القسم الأول (دورى نايل ) بمركز المنتخبات الوطنية.

وقام أوسكار بمراجعة بعض الحالات التحكيمية التى تدخل فيها حكام تقنية الفيديو (Var) خلال مباريات الدوري الأخيرة قبل التوقف و شرحها للحكام عن طريق الفيديو.

وطالب أوسكار رويز الحكام بالاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة بعد استئناف المسابقة، وذلك فى إطار سياسة لجنة الحكام بتطوير أداء الحكام ورفع كفاءتهم الفنية.

حكام تقنية الفيديو بالدوري المصري أوسكار رويز الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري المصري
