"تفاجأت بحذفها".. شوبير يكشف رد ناري من إبراهيم حسن: "قافلين بوقنا"

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مكالمة بينه وبين إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، قبل مواجهة إثيوبيا المقرر لها غدا في تصفيات كأس العالم 2026.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "تفاجأت برسالة من إبراهيم حسن قبل أن يحذفها، وبعدها حدث بيننا مكالمة مطولة".

وأضاف: "مكالمة إبراهيم حسن، حملت رسالة إلى الجماهير ومنظومة الكرة قبل مباراة إثيوبيا في تصفيات المونديال، لأنه قالي أنا وحسام حسن قافلين بوقنا ومش بنظلم حد".

وأضاف شوبير على لسان إبراهيم حسن: "بنحاول قدر الإمكان إننا نكون أمناء في الاختيارات وكل شيء، وهدفنا الوصول إلى كأس العالم، وبعدها تحقيق إنجاز في أمم إفريقيا ومحتاجين دعم المنظومة بالكامل".

وأكمل: "نتابع بعض التصريحات المحزنة لكنه ليس وقت الرد، ولازم كلنا نساعد المنتخب ونقف جنبه، وأنا وحسام لو مكناش مدربين للمنتخب كنا أول ناس هتدعمه، وهتشوفوا حاجة كويسة الفترة المقبلة، لأننا اشتغلنا بما يرضي الله".

وأوضح: "علاقتنا مع اللاعبين جيدة وهدفنا إرضاء الجماهير، ونفسي الجماهير تكون موجود في المدرجات لأنهم سلاحنا الوحيد".

واختتم تصريحاته: "رسالتي إلى جيل 90 في منتخب مصر، لازم تكونوا أول المساندين لنا، ونفسي يكون ليهم مكان مخصص في المدرجات خلال مباراة إثيوبيا".