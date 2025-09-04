مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

عضو إدارة الزمالك يكشف الفارق بين تجربة فيريرا وريبيرو

01:17 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
background

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تجربة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مع الفريق لا يمكن مقارنتها بتجربة الإسباني خوسيه ريبيرو مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الظروف والتجهيزات تختلف.

وقال سليمان، في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر: تجربة الأهلي والزمالك وبيراميدز في تقييم المدربين مختلف تمامًا، ولكل منهم وضع مختلف."

وأوضح أن ريبيرو مدرب الأهلي السابق، توافرت له كل سبل النجاح، جاء بعد مشاركة في كأس العالم، وقدم فترة إعداد قوية في معسكر خارجي بتونس، وتوفرت له عناصر مميزة من اللاعبين، مما جعله يحصل على فرصة حقيقية مع الفريق.

وأضاف: "الأهلي نادرًا ما يغيّر جهازه الفني سريعًا، ولكن التوقيت الذي اتخذ فيه القرار كان مناسبًا من وجهة نظري.

وتابع: "أما بيراميدز فحافظ على القوام الأساسي للفريق وأجرى تغييرات بسيطة فقط، وهو ما ساهم في الاستقرار الفني."

وعن وضع الزمالك، قال سليمان إن النادي يعيش تجربة جديدة بقيادة جون إدوارد وفريقه الإداري، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا إداريًا جديدًا يتم تطبيقه، رغم أن بعض عناصره كانت موجودة سابقًا، مثل محلل الأداء الذي يعمل حاليًا مع المدير الفني، والذي كان ضمن فريق العمل الإداري الذي شكله سليمان في بداية ولايته.

يانيك فيريرا وريبيرو يانيك فيريرا الأهلي الزمالك أحمد سليمان
