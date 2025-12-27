أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن خدمة الدين تلتهم حالياً 64% من استخدامات الموازنة، موضحة أن مؤشر الدين هام لصحة أي اقتصاد، ومازال الدين في مصر يلتهم معظم الموازنة.

وأشارت الحديدي في برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، إلى تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول استهداف خفض الدين لأقل مستوى لم تراه الدولة منذ 50 عامًا، موضحة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 96% قبل عامين إلى 84% حاليًا.

وتابعت الحديدي: "المعنى مع انخفاض الفائدة، ومع انخفاض خدمة الدين، كل المساحة اللي النهاردة احنا شايفين اللقطة.. احنا بدأنا المسار التنازلي".

ولفتت إلى أن المؤشرات الكلية تشير إلى تحسن، مضيفة: "مؤشرات المواطن لسه بعيدة عن التحسن. صحيح التضخم انخفض، لكن ده معناه أن معدل زيادة الأسعار هو اللي انخفض، مش معناه إن فيه انخفاض في الأسعار".

وأكدت أن المواطن لا يزال يشعر بالارتفاع في تكاليف المعيشة رغم انخفاض الأسعار العالمية.

وأوضحت الحديدي أن الإنفاق الحالي يظهر مشهدًا لموازنة "غير منضبطة"، حيث تذهب 64% لخدمة الدين، و11% للإعانات والمزايا، و10% للأجور، و15% للإنفاق العام.

وتساءلت عن الآليات التي ستتبعها الحكومة لتحقيق هذا الخفض الكبير في الدين، خاصة مع استحقاق سداد قروض تبلغ 32.3 مليار دولار في العام المقبل.