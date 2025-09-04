مباريات الأمس
إعلان

"مكسب كبير".. ميدو يشيد بمهاجم الأهلي لهذا السبب

12:52 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بقرار عودة محمد شريف لصفوف النادي الأهلي، مرة أخرى، معددا مزايا اللاعب ونقاط قوته.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه أوضة اللبس: "محمد شريف مكسب كبير للأهلي خاصة أنه مهاجم مميز ومقيد لاعب محلي وليس أجنبي".

وتابع ميدو قائلا: "تحركات محمد شريف خطيرة للغاية ويمثل عنصر قوية للنادي الأهلي، وليس من السهل أن تجد مهاجم محلي بهذه الإمكانيات".

وأضاف: "من السهل التعاقد مع جناح سواء محلي أو أجنبي، لكن في مركز المهاجم الاختيار بين اللاعبين ليس سهلا".

جدير بالذكر أن محمد شريف عاد لصفوف النادي الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وشارك شريف في 4 مباريات مع الأهلي بمسابقة الدوري المصري، تمكن من تسجيل هدف وحيد حتي الأن.

