"غير رزقك لن تحوش".. شوبير يثير الجدل برسائل غامضة

كتبت ـ نهى خورشيد:

وجّه أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة غامضة خلال برنامجه، استعان فيها بعدد من الحكم والأمثال الشعبية.

وقال شوبير خلال حلقه برنامجه "حارس الأهلي" على قناة النادي مساء الأربعاء: "أنا هقولك كذا حكمة حطها في ودانك، تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت".

وأضاف حارس الأهلي السابق: "يا ابن آدم ارض بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس، القناعة كنز لا يفنى".

واختتم مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي رسالته قائلاً: "يا ابن آدم اجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش".