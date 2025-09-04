مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

"غير رزقك لن تحوش".. شوبير يثير الجدل برسائل غامضة

12:31 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
background

كتبت ـ نهى خورشيد:

وجّه أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة غامضة خلال برنامجه، استعان فيها بعدد من الحكم والأمثال الشعبية.

وقال شوبير خلال حلقه برنامجه "حارس الأهلي" على قناة النادي مساء الأربعاء: "أنا هقولك كذا حكمة حطها في ودانك، تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت".

وأضاف حارس الأهلي السابق: "يا ابن آدم ارض بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس، القناعة كنز لا يفنى".

واختتم مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي رسالته قائلاً: "يا ابن آدم اجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش".

