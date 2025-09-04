كتب- محمد عبدالهادي:

أكد الكابتن عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأمور مستقرة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن أحمد عبدالقادر سيواصل التواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي أزمات تخص موقفه.

وقال النحاس، في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي: "تحدثت مع الكابتن محمد يوسف بشأن موقف أحمد عبدالقادر، وبنسبة كبيرة سيكون موجودًا معنا".

وواصل: "لا توجد أي مشكلة مع اللاعب، وفي النهاية رؤية إدارة النادي هي الفيصل إذا وُجدت أي اختلافات في وجهات النظر."

وأشار النحاس إلى أن الفريق سيستعيد عددًا من اللاعبين المصابين قبل مواجهة إنبي المرتقبة، موضحًا أن عودتهم ستمثل دفعة قوية للفريق.

وأضاف: "فترة التوقف الحالية مفيدة جدًا لنا، وعودة بعض العناصر المصابة ستمنح الفريق أفضلية قبل اللقاء المقبل."