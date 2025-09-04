مباريات الأمس
الاتفاق تم.. جون إدوارد يتدخل لتجديد عقد لاعب الزمالك

09:00 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
اقترب نادي الزمالك من حسم تجديد عقد حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول، خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق، في شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد ان جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، حدد موعد مع اللاعب ووكيله خلال الفترة الحالية من أجل تجديد العقود بشكل رسمي، ولكن انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب أدى للتأجيل.

وأوضح المصدر، أن هناك اتفاق مبدئي بين جون إدوارد واللاعب على جميع التفاصيل، على أن يتم عقد جلسة أخيرة، لمراجعة العقود والتوقيع عليها بشكل رسمي.

واختتم المصدر، أنه سيتم تحديد موعد جديدة للجلسة بين جون إدوارد ومسؤولي الزمالك، عقب عودة اللاعب من معسكر المنتخب من أجل تجديد العقود بشكل رسمي، وغلق هذا الملف.

حسام عبدالمجيد الزمالك جون إدوارد أخبار الزمالك
