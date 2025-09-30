مؤلمة.. أول تعليق لخوان بيزيرا بعد هزيمة الزمالك من الأهلي
كتبت-هند عواد:
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
علق البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هزيمة الأبيض من الأهلي، في قمة الدوري المصري.
وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
وكتب بيزيرا عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الفرد لا يعمل إلا عندما يعمل الجماعة. نحتاج أن نلعب جميعًا معًا: الجمهور، اللاعبون، والجهاز الفني".
وأضاف: "الهزيمة مؤلمة، لكنها اللحظة التي نُظهر فيها من يرتدي القميص حقًا".
