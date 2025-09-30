مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

مؤلمة.. أول تعليق لخوان بيزيرا بعد هزيمة الزمالك من الأهلي

كتبت-هند عواد:

11:52 م 30/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    أول تعليق لخوان بيزيرا
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هزيمة الأبيض من الأهلي، في قمة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب بيزيرا عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الفرد لا يعمل إلا عندما يعمل الجماعة. نحتاج أن نلعب جميعًا معًا: الجمهور، اللاعبون، والجهاز الفني".

وأضاف: "الهزيمة مؤلمة، لكنها اللحظة التي نُظهر فيها من يرتدي القميص حقًا".

اقرأ أيضًا:

هل يتم الإطاحة بفيريرا؟.. أول تحرك عاجل من مجلس الزمالك بعد الخسارة

عيب عليك هو عشان قصير".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا الزمالك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان