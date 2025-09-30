مؤلمة.. أول تعليق لخوان بيزيرا بعد هزيمة الزمالك من الأهلي

علق البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هزيمة الأبيض من الأهلي، في قمة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب بيزيرا عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الفرد لا يعمل إلا عندما يعمل الجماعة. نحتاج أن نلعب جميعًا معًا: الجمهور، اللاعبون، والجهاز الفني".

وأضاف: "الهزيمة مؤلمة، لكنها اللحظة التي نُظهر فيها من يرتدي القميص حقًا".

