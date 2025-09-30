مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"معندهمش ثقة في نفسهم".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على لاعبي الزمالك

كتب : محمد خيري

04:43 م 30/09/2025

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك كانوا يلعبون على التعادل أمام الأهلي وهو سبب رئيسي في الهزيمة التي تلقاها الفريق في مباراة الأمس، في الدوري الممتاز.

وقال "ريان" في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "لاعبي الزمالك مكانوش مصدقين إنهم أحرزوا هدف أمام الأهلي وأقصى نتيجة كان عايز يحققها الزمالك أمام الأهلي هي التعادل".

وأضاف: "لاعبي الزمالك لا يمتلكون ثقة في أنفسهم ويتأثرون نفسيا عند مواجهة الأهلي في أي مباراة، على الرغم من أنهم أغلب الأوقات يكونون في حالة فنية وبدنية أفضل من الأهلي".

وتابع: "مباراة الأمس كانت متكافئة للفريقين ولكن الأفضلية كانت للأهلي أداء ونتيجة وحسين الشحات رجل المباراة عن جدارة لأنه غير مجرى المباراة، ونزوله بديلا كان خيار أفضل لأنه ورقة رابحة للأهلي تستطيع تغيير مجرى المباراة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك نادي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم