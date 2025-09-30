"في كل الأوقات".. أول تعليق من تريزيجيه بعد فوز الأهلي على الزمالك
كتب : محمد خيري
علق محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على تحقيق الفوز على حساب الغريم التقليدي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب محمود تريزيجيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دائمًا وأبدا لاعبو الأهلي أبطال وعلى قلب رجل واحد وعلى قدر ثقة جمهورنا العظيم الداعم في كل الأوقات .. مبروك لكل أهلاوي".
وحقق النادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.