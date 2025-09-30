مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارته من النادي الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

12:24 ص 30/09/2025

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يلتقي نادي الزمالك بنظيره الغزل المحلة يوم السبت الموافق 4 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك و غزل المحلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يدخل غزل المحلة اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

وخسر نادي الزمالك أمام نظيره الأهلي بنتيجة 2-1، أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة في الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي مباراة القمة غزل المحلة

