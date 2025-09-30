موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارته من النادي الأهلي

يلتقي نادي الزمالك بنظيره الغزل المحلة يوم السبت الموافق 4 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك و غزل المحلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يدخل غزل المحلة اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

وخسر نادي الزمالك أمام نظيره الأهلي بنتيجة 2-1، أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة في الدوري المصري.