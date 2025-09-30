آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي (فيديو)

آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي (فيديو)
كتب : مصراوي
-
-
-
-
-
تصوير ـ نهى خورشيد:
رصدت كاميرا مصراوي مغادرة المحترف الفلسطيني بصفوف الزمالك آدم كايد لاستاد القاهرة عقب الخسارة أمام الأهلي.
وتجمعت جماهير من الفريقين حول كايد خلال مغادرته لاستاد القاهرة لالتقاط الصور التذكارية.
نتيجة مباراة الأهلي والزمالك
الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
ترتيب الأهلي والزمالك
الزمالك توقف رصيده عقب الخسارة عند النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع الأهلي رصيده عقب الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث.
