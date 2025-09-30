مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

جميع المباريات

إعلان

آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي (فيديو)

كتب : مصراوي

12:11 ص 30/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي
  • عرض 5 صورة
    آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي
  • عرض 5 صورة
    آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي
  • عرض 5 صورة
    آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير ـ نهى خورشيد:

رصدت كاميرا مصراوي مغادرة المحترف الفلسطيني بصفوف الزمالك آدم كايد لاستاد القاهرة عقب الخسارة أمام الأهلي.

وتجمعت جماهير من الفريقين حول كايد خلال مغادرته لاستاد القاهرة لالتقاط الصور التذكارية.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك

الزمالك توقف رصيده عقب الخسارة عند النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع الأهلي رصيده عقب الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث.


شاهد أيضًا:

أول تعليق من زيزو بعد فوز الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري

ردود فعل عواد وحمزة علاء وأفشة على ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آدم كايد نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة