"أعلنها في ساعة متأخرة".. الجوهري يكشف سبب استبعاد حسام حسن من قائمة مصر في 2002

كتب - نهى خورشيد

كشف الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن سبب استبعاده سابقاً لـ حسام حسن مدرب الفراعنة الحالي، من القائمة المسافرة إلى مالي للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2002.

وقال الجوهري في تصريحات عبر صحيفة "بي بي سي" البريطانية :"للأسف، إبراهيم تعرض لكدمة قوية في قدمه خلال المباراة الأخيرة أمام مالي، وبعد الأشعة تبيّن أن الإصابة خطيرة وتحتاج لراحة لا تقل عن أسبوعين قبل العودة للمشاركة".

وأضاف المدرب الأسطوري للفراعنة:"لهذا السبب اضطررت لاستبعاده من القائمة، وهذا أيضاً ما أدى إلى تأخر إعلانها حتى وقت متأخر من الليل".

وعن سبب سفر العميد لفرنسا قال:" لإجراء فحص طبي للاطمئنان فقط، لأنه كان يشعر بقلق شديد رغم أن كل الفحوصات والأشعة أثبتت سلامته تماماً".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس الأمم الأفريقية 2002، من دور ربع النهائي بعد السقوط أمام الكاميرون "حامل اللقب" بهدف نظيف.

محمود الجوهري منتخب مصر 2002 حسام حسن مدرب منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2002 استبعاد حسام حسن
