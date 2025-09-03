مباريات الأمس
ميدو: إمام عاشور كان عايز يرجع الزمالك.. وزيزو يخطط للانتقال للأهلي منذ عامين

01:46 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    احتفاتل زيزو وإمام عاشور من قبل (1)
    احتفال تريزيجيه مع زيزو
    زيزو يتسلم جائزة أفضل لاعب
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
    احتفال لاعبي الأهلي بهدف زيزو
    إمام عاشور بنيولوك في مران الأهلي
    إمام عاشور
    إمام عاشور لاعب الأهلي
كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن رغبة بعض لاعبي الأبيض في الانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، مشيرًا إلى أن لاعبًا واحدًا فقط كان يخطط للانتقال منذ عامين.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس": "لا يوجد سوى لاعب واحد فقط كان يريد الانتقال إلى الأهلي، وهو زيزو. أما إمام عاشور فاحترف ولم ينجح في الاحتراف، وكان يريد العودة إلى الزمالك، وتواصل معي ومع المسؤولين".

وأضاف: "لكن الزمالك كان قد باعه قبل 6 أشهر بـ3 ملايين دولار، ومطلوب منه أن يشتريه مرة أخرى بـ3.5 مليون دولار، في وقت كان النادي يعاني من أزمة مالية".

واختتم ميدو: "هو لاعب واحد فقط كان يخطط للانتقال إلى الأهلي منذ عامين، وهو زيزو".

زيزو وإمام عاشور زيزو إمام عاشور الزمالك الأهلي ميدو
