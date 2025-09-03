كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تعرض لاعبي الأهلي للخصومات، بسبب الخسارة من بيراميدز في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز، وأيضا بعضهم لاستخدامهم السوشيال ميديا.

وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أتمنى إن عماد النحاس يدي فرصة لأحمد عبد القادر وأنا واثق مش أتمنى بقى".

وأضاف: "أنا واثق إن النحاس أول قرار ليه إن أحمد عبد القادر هيتمرن مع الفريق، أنا واثق لأنه دي مدرسة عماد النحاس أنا بقولك أنا واثق من هذا الكلام، إذا معملوش خلاص يبقى أنا كانت نظريتي كلها غلط وكان تقديراتي أو تخميناتي أو توقعاتي كلها كانت خاطئة".

وتابع: "وأتمنى كابتن وليد صلاح الدين يقرر منع استخدام اللاعبين للسوشيال ميديا بتاعتهم".

وأكمل: "طيب بص مبدئيًا كده اه في لاعيبة اتخصم لها عشان موضوع، السوشيال ميديا وفي فلوس اتخصمت من اللاعيبة 20% من مستحقاتهم الشهرية بسبب الخسارة أمام بيراميدز دي أخبار أكيدة".

وأوضح: "أنا لما طلعت قلت يا جماعة إنه مكنش ليه داعي خالص إنه حد يطلع يكتب على السوشيال ميديا حتى لو بيعتذر وحتى لو إن نواياه سليمة لكن هناك أوقات الصمت فيها أبلغ من الكلام".

وأردف: "طلع بقى البعض على السوشيال ميديا، وحد يقولك إزاي وأنت تمنع الناس تتكلم .. يا عم أنا ممنعتش حد أنا بقول وجهة نظري بقول رأيي، وأنا قلتك أنا راجل بحب الرأي وبحب الاختلاف في الرأي على فكرة مش لازم نبقى متفقين في الرأي على طول".

واختتم تصريحاته: "فدي كانت وجهة نظري في قصة عدم استخدام السوشيال ميديا.. البعض كان غاضب مني في هذا الأمر لكن هذا القرار هو على فكرة موجود والدليل إنه النادي الأهلي غرم اللي كتب".