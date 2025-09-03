"مذيع الكيمي كيمي كا بيقول نصايح".. الحضري يطلق رسالة نارية

كتب- محمد خيري:

وجه عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر للمحليين رسالة قوية، عبر حسابه الشخصي دون توضح اسم المستهدف منها.

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مذيع الإسقاط والتنمر "والكيمى كيمى كا والكيمى كيمى كو" بيقول نصائح".

وأضاف: "طيب انصح نفسك الأول .. يا صاحب الفتنة والتعصب".

ويستعد منتخب الفراعنة بقيادة حلمي طولان، لمواجهة نظيره منتخب تونس وديًا، خلال تواجده في معسكر الإسماعيلية، لتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة.

ويتواجد منتخب مصر للمحليين في مدينة الإسماعيلية، حاليا لخوض المعسكر التحضيري، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامته في قطر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.