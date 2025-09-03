"ضد رحيل ريبيرو".. نجم الأهلي السابق يوجه تصريحات قوية: الجمهور السبب

كتب- محمد خيري:

أكد عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق، ان حسام البدري هو الأنسب لتدريب الأهلي في الوقت الحالي بسبب شخصيته القوية.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "المدربين المصريين حققوا إنجازات مميزة مع النادي الاهلي وايضاً منتخب مصر، والفارق بين المدرب المصري والمدرب الأجنبي "البرنيطة" ولا يوجد مدرب مصري إلا في حالة الضرورة يمكن باستثناء حسام البدري لأنه شخصية مختلفة".

وأضاف: "حسام البدري الأجدر لقيادة الأهلي الوقت الحالي وهو يجيد التعامل مع النجوم الكبار ونجاح جوزيه مع الأهلي بسبب شخصيته".

وأكمل: "الأهلي الفترة الحالية أفضل فترة بعدما تعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى، ويحتاجون إلى مدرب جيد ويسيطر عليهم جيدا".

وتابع: "ريبيرو ليس مدرب سيء ولكن جمهور الأهلي مختلف عن أي جمهور لأنه "مكربج" الدنيا وهو سر رحيل المدرب الإسباني".

وشدد في تصريحاته: "جمهور الأهلي دائما ما يساند اللاعبين وريبيرو ليس مدرب على قدر النادي الأهلي ولكن أنا ضد رحيله في هذا التوقيت وكان يستحق الحصول على فرصة".

واختتم تصريحاته: "ريبيرو مدرسته الهدوء بالطبع هو أخطأ في عدم فهم جمهور الأهلي، ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة".