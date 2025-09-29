كاميرا مصراوي ترصد احتفالات الأهلي وحزن الزمالك بعد القمة

كاميرا مصراوي ترصد احتفالات الأهلي وحزن الزمالك بعد القمة
كتب : مصراوي
تصوير ـ نهى خورشيد:
رصدت كاميرا مصراوي عقب مباراة القمة احتفالات الأهلي بالفوز والحزن في الجانب الآخرى لدى الزمالك وجماهيره.
نتيجة مباراة الأهلي و الزمالك
الأهلي فاز بثنائية مقابل هدف على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
ترتيب الأهلي و الزمالك
الأهلي رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المصري الوصيف ونقطتين عن الزمالك المتصدر.
