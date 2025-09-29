مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

كاميرا مصراوي ترصد احتفالات الأهلي وحزن الزمالك بعد القمة

كتب : مصراوي

11:58 م 29/09/2025 تعديل في 30/09/2025
  • عرض 15 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    لافتات جماهير الأهلي والزمالك
    لافتات جماهير الأهلي
    لافتات جماهير الأهلي
    احتفالات الأهلي
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تصوير ـ نهى خورشيد:

رصدت كاميرا مصراوي عقب مباراة القمة احتفالات الأهلي بالفوز والحزن في الجانب الآخرى لدى الزمالك وجماهيره.

نتيجة مباراة الأهلي و الزمالك

الأهلي فاز بثنائية مقابل هدف على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي و الزمالك

الأهلي رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المصري الوصيف ونقطتين عن الزمالك المتصدر.

ردود فعل عواد وحمزة علاء وأفشة على ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي (فيديو)

احتفال إمام عاشور بهدف تريزيجيه في مرمى الزمالك

الأهلي والزمالك نتيجة مباراة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك اليوم

