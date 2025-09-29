مباريات الأمس
احتفال إمام عاشور بهدف تريزيجيه في مرمى الزمالك

كتب : مصراوي

11:51 م 29/09/2025
كتب - محمد عبد السلام:

احتفل نجم النادي الأهلي، إمام عاشور، بهدف محمود تريزيجيه بطريقة حماسية وفرحة عارمة، وذلك بعد تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف على غريمه التقليدي الزمالك.

وظهر إمام عاشور في مقطع فيديو وهو يتابع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من منزله، وسط حضور عدد من أصدقائه وأفراد عائلته.

وغاب إمام عاشور عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس "A"، والتي تم الكشف عنها بعد إجرائه الفحوصات والتحاليل الطبية.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

