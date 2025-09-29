ظهر وهو يقبله.. ماذا يتواجد في "شنكار" حسين الشحات؟

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عُقدت الجمعية العمومية الخاصة لنادى السلام البحري بمحافظة بورسعيد، لتوفيق أوضاع النادي وفق قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 واعتماد العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025 وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية الخاصة للأندية.

وتمت عملية التصويت أمس الأحد تحت إشراف قضائي بحضور المستشار أحمد صبري، ورئيس مجلس الإدارة، السيد طايع محمد، وبإشراف اللجنة العليا برئاسة محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وخالد النحلة، وكيل المديرية، ورامي حجاري، مدير إدارة الهيئات بالمديرية

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 449 صوت من إجمالي الأعضاء الذين لديهم حق الحضور وعددهم 1650 عضو، حيث أن أن النصاب الصحيح لاكتمال الجمعية العمومية 10% أي قرابة 165 صوت.