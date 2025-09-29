رسائل من جماهير الأهلي والزمالك من استاد القاهرة (صور)
كتب : مصراوي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
تصوير ـ نهى خورشيد:
شهدت مدرجات استاد القاهرة مباراة أخرى بالمدرجات غير التي يتنافس بها 22 لاعبًا على أرضية الملعب.
جماهير الزمالك رفعت لافتة كبيرة كُتب عليها:"الزمالك الرهيب والمرعب والمخيف"، فيما رفعت جماهير الأهلي صورة "صنارة" لأسطورة النادي الراحل صالح سليم.
يذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري مساء اليوم الإثنين قد انتهى بتقدم لاعبي القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبد المجيد من ركلة جزاء بالدقيقة 32.
اقرأ أيضًا:
مدرب أنجولا يستدعي شيكو بانزا لاعب الزمالك للمعسكر المقبل
5 صور لظهور محمد عواد في مدرجات ستاد القاهرة