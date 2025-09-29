رسائل من جماهير الأهلي والزمالك من استاد القاهرة (صور)

سيارة من أحد الرعاة تثير الجدل في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

تصوير ـ نهى خورشيد:

شهدت مدرجات استاد القاهرة مباراة أخرى بالمدرجات غير التي يتنافس بها 22 لاعبًا على أرضية الملعب.

جماهير الزمالك رفعت لافتة كبيرة كُتب عليها:"الزمالك الرهيب والمرعب والمخيف"، فيما رفعت جماهير الأهلي صورة "صنارة" لأسطورة النادي الراحل صالح سليم.

يذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري مساء اليوم الإثنين قد انتهى بتقدم لاعبي القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبد المجيد من ركلة جزاء بالدقيقة 32.

