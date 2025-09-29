مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 0
22:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

رسائل من جماهير الأهلي والزمالك من استاد القاهرة (صور)

كتب : مصراوي

09:36 م 29/09/2025
    لافتات جماهير الأهلي
    لافتات جماهير الأهلي

تصوير ـ نهى خورشيد:

شهدت مدرجات استاد القاهرة مباراة أخرى بالمدرجات غير التي يتنافس بها 22 لاعبًا على أرضية الملعب.

جماهير الزمالك رفعت لافتة كبيرة كُتب عليها:"الزمالك الرهيب والمرعب والمخيف"، فيما رفعت جماهير الأهلي صورة "صنارة" لأسطورة النادي الراحل صالح سليم.

يذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري مساء اليوم الإثنين قد انتهى بتقدم لاعبي القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبد المجيد من ركلة جزاء بالدقيقة 32.

مباراة الأهلي والزمالك الأهلي ضد الزمالك نتيجة مباراة الأهلي والزمالك ستاد القاهرة

