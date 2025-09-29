تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في عهد رؤساء مصر

منذ عهد محمد نجيب مروراً بجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك وصولاً إلى عبد الفتاح السيسي، ظل لقاء القطبين شاهداً على حقب مختلفة، تعكس مكانة المباراة كحدث استثنائي يتجاوز حدود الرياضة ليصبح مرآة للزمن وتفاصيله.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مباريات القمة في عهد رؤساء مصر:

محمد نجيب (18 يونيو 1953 - 14 نوفمبر 1954)

لم تُقَم خلال هذه الفترة أي مباراة قمة…

مجلس قيادة الثورة (14 نوفمبر 1954 - 24 يونيو 1956)

لم تُقَم خلال هذه الفترة أي مباراة قمة…

جمال عبد الناصر (4 يونيو 1956 - 28 سبتمبر 1970)

أُقيمت أول مباراة قمة في موسم 1964-1965 بتاريخ 29.01.1965، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، أُقيمت 6 مباريات، آخرها عام 1966-1967 بتاريخ 17.02.1967، وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ولم يحقق الأهلي أي انتصار في أي مباراة قمة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

محمد أنور السادات (29 سبتمبر 1970 - 06 أكتوبر 1981)

أُقيمت أول مباراة قمة في عهد السادات يوم 24.12.1971، وحقق خلالها الفارس الأبيض الفوز بهدفين لهدف.

خلال فترة حكم السادات، أُقيمت 16 مباراة بين القطبين، آخرها يوم 08.03.1981 وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت أغلب الانتصارات في هذا العهد لصالح النادي الأهلي (5 انتصارات مقابل 2 للزمالك).

صوفي أبو طالب (06 أكتوبر 1981 - 14 أكتوبر 1981)

لم تُقَم خلال هذه الفترة أي مباراة قمة…

محمد حسني مبارك (14 أكتوبر 1981 - 11 فبراير 2011)

أُقيمت أول مباراة قمة في عهد مبارك يوم 27.11.1981، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

خلال فترة حكم مبارك، أُقيمت 73 مباراة بين القطبين، آخرها يوم 29.06.2011، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

محمد مرسي (30 يونيو 2012 - 03 يوليو 2013)

أُقيمت أول مباراة قمة في عهد مرسي يوم 22.07.2012، وفاز خلالها الأهلي بهدف نظيف.

وخلال حكم مرسي أُقيمت كل مباريات القمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان آخرها يوم 16.09.2012، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

ولم تُقَم سوى مواجهتين فقط في عهد مرسي.

عدلي منصور (04 يوليو 2013 - 08 يونيو 2014)

أُقيمت مباراة وحيدة في عهد عدلي منصور يوم 15.09.2013، وفاز بها الأهلي بنتيجة 4-2.

عبد الفتاح السيسي (08 يونيو 2014 – حتى الآن)

أُقيمت أول مباراة قمة في عهد السيسي يوم 28.06.2014، وفاز خلالها الأهلي بهدف نظيف.

وخلال عهد السيسي أُقيمت 37 مباراة بين القطبين، كان آخرها يوم 11.03.2025، وحقق خلالها الزمالك الفوز بثلاثية نظيفة.

وكانت أغلب الانتصارات للأهلي في عهد السيسي بواقع 20 فوزًا مقابل 5 فقط للزمالك.

