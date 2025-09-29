"تم توقيفه أمام البوابات".. منع لاعب الزمالك من دخول ستاد القاهرة

5 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بالدوري

كتب - يوسف محمد:

رصدت كاميرا مصراوي منع أفراد الأمن باستاد القاهرة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك من الدخول لاستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي.

وظهر محمد عواد رفقة شقيقه أمام بوابة ستاد القاهرة الدولي أمام البوابات إذ لم يتم السماح لهما بالدخول.

وكان المدير الفني للفارس الأبيض يانيك فيريرا، قرر استبعاد محمد عواد من قائمة الفريق اليوم، لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم، مباراة القمة رقم 131 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

