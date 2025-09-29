الإسماعيلي يواصل النزيف ويسقط بثنائية من البنك الأهلي

خسر فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه الجزائري ميلود حمدي الهزيمة بثنائية من نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعه للدوري المصري.

وخسر الإسماعيلي بهدفين لهدف من البنك الأهلي ليواصل نتائجة السلبية هذا الموسم ويتوقف ترتيبه عند المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق اللاعب مصطفي شلبي وأسامة فيصل للبنك في الدقائق 20 و 27، بينما جاء هدف الإسماعيلي عن طريق محمد عمار في الدقيقة 76.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة ال11 في المركز ال11، وذلك بعد خوض 8 مباريات فاز في اثنين وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد.