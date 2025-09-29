قرار عاجل من الزمالك برحيل المدرب الفرنسي فرانك موريس

"مش مصاب".. شوبير يفجر مفاجأة حول استبعاد نجم الزمالك من مواجهة الأهلي

استاد القاهرة في يتزين قبل استقبال قمة الأهلي والزمالك (صور)

كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توجيه الشكر إلى المدرب الفرنسي فرانك موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

ويدرس مجلس الإدارة في الوقت الحالي عددًا من السير الذاتية لمدربين مميزين، سواء على المستوى المصري أو الأجنبي، من أجل اختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره.

وكان نادي الزمالك لكرة اليد تلقى هزيمة مساء أمس الأحد، من فريق برشلونة بنتيجة 47-25 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

وبدأ الزمالك البطولة بالفوز على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 47-25، قبل أن يخسر أمس من برشلونة بنتيجة 47-25.