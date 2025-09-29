مباريات الأمس
"سيدخل قلوب الزملكاوية".. ميتشو يحذر الأهلي من خداع البرازيلي بيزيرا

كتب : مصراوي

12:41 م 29/09/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (3)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (2)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (5)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (1)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    خوان ألفينا
  • عرض 9 صورة
    خوان ألفينا لاعب الزمالك في الأهرامات (1)
  • عرض 9 صورة
    خوان ألفينا لاعب الزمالك في الأهرامات (2)

كتب- محمد خيري:

أكد الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الأبيض يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، وعلى الأهلي الحذر من مواجهة اليوم.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، اليوم الإثنين، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الزمالك مكتمل أمام الأهلي اليوم ويمتلك لاعب صاحب خبرات كبيرة وهو عمر جابر".

وتابع: "دفاع الزمالك قوي وستكون مباراة تكتيكية جيدة وخبرة عبدالله السعيد ستمثل إضافة هائلة للأبيض ومروان عطية في الأهلي سيصنع الفارق

وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم المصرية لم تأتي يلاعب مثل بيزيرا وهو جناح مميز للغاية وإمكانياته عالية".

وواصل: "على الأهلي أن يحذر من الجبهة اليمنى للزمالك وهي المباراة اللي سيدخل من خلالها بيزيرا قلوب الزملكاوية".

