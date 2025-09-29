الزمالك يبحث عن الهروب بالصدارة في صدام قوي أمام الأهلي الليلة

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره النادي الأهلي، اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، اليوم الإثنين، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 17 نقطة، بعد خوض 8 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة.

وتعادل الزمالك في الجولة الأخيرة مع الجونة بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

وفي المقابل يحتل فريق الأهلي المركز الثامن، برصيد 12 نقطة، بعد خوضه 7 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في مثلها وخسر مباراة.

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة الماضية على نظيره حرس الحدود، بنتيجة 3\2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

وتنقل مباراة الزمالك والأهلي، في الثامنة مساء اليوم عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.